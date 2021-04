Bignona : De l’eau potable à Balla Bassène…une première depuis les indépendances

Les populations du village de Balla Bassène, commune de Djibidione ont désormais accès à l’eau potable grâce à un forage et un château réalisés sur place par l’ONG Direct Aid ex Agence des musulmans d’Afrique (AMA). Ceci est le résultat des démarches entreprises par les populations locales qui n’en pouvaient plus de continuer à éprouver des difficultés pour se procurer le liquide précieux. Elles ont alors trouvé une oreille attentive auprès du député de Ziguinchor Demba Keita et du Gouverneur de Ziguinchor qui ont porté le plaidoyer auprès de Direct AI society. L’ONG a alors réalisé dans ce village de la bande frontalière avec la Gambie cette infrastructure d’une valeur de 46 millions. Il va arroser Balla Bassène et 7 autres villages environnants une fois les adductions faites.

La cérémonie de réception s’est tenue ce Jeudi en présence d’un représentant du directeur national de l’office national des forages ruraux, du directeur de direct aid, des députés du département de Bignona mais aussi du Président du conseil départemental de Bignona.

Cette réception a permis au sous-préfet de Sindian de se rendre dans cette zone jadis estampillée « zone rouge » ce qui fait dire au député Demba Keita qu’il n’y a plus de raison pour que l’Etat soit absent dans cette partie du département de Bignona. Pour lui la zone doit bénéficier d’une discrimination positive et d’un élan de solidarité nationale

Le Président du conseil départemental de Bignona encourage ce genre d’actions en faveur de ses populations de retour de la Gambie où elles s’étaient réfugiées pendant de longues années pour fuir le conflit. Mamina Kamara estime que c’est le moment de renforcer les interventions dans cette zone pour rassurer davantage les populations et consolider la paix au sud du Sénégal et dans cette zone du nord Sindian

Le maire de Djibidione a, quant à lui mis l’accent sur les retombées économique d’une telle infrastructure dans une zone aussi enclavée, d’où son appel pour la réalisation d’autres infrastructures comme des pistes de production

Les bénéficiaires qui se réjouisse de cette œuvre invitent les autorités et les partenaires à plus de regard dans cette zone afin d’amorcer un nouveau départ pour le développement local

L.BADIANE pour xibaaru.sn