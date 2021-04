Le Promoteur Pape Mor Lo condamné pour escroquerie !

Le célèbre Promoteur Pape Mor Lo a été attrait, ce jeudi 15 avril 2021, devant la barre des Fragrants délits du Tribunal de Grande Instance hors classe de Dakar.

En effet, les faits remontent à 2017-2018 où le prévenu Pape Mor Lo préparait une tournée européenne et américaine avec des artistes très connus du pays. À cet effet, il avait encaissé des sommes d’argent allant de 1,5 million de nos francs de Mame Birane Faye, Abdoulaye Tall, Babacar Bathily, Cheikh Hann, Waly Thiaré et de Daoucoumba Thiam. Ce dernier devait chercher des visas pour aller au pays de l’oncle Sam. Une promesse qu’il n’a jamais respectée.

Placé sous mandat de dépôt depuis le 07 avril 2021, le prévenu a reconnu les faits qui lui sont reprochés devant le prétoire. Interrogé sur les faits, il tergiverse en soulignant au tribunal qu’il est un grand promoteur. « J’organise des tournées partout dans le monde. Et j’y amenais beaucoup d’artistes comme Waly Seck, Fatou Guéweul, Pape Diouf et Assane Ndiaye », a-t-il fait savoir au juge avant de lui promettre de rembourser toutes les sommes dues.

Toutefois, il dit être victime d’une escroquerie de la part d’un certain Ass Goumbala, un de ses collaborateurs qui est parti en emportant ses 43 millions de francs. Des allégations qui laissent indifférents le Tribunal, qui lui pose la question de savoir comment il compte payer lesdites sommes à leurs propriétaires. Le Sieur Lo a répondu en effectuant un début de remboursement devant le juge par le biais de son conseil Me Abdoulaye Tall. Sur ce, chaque partie civile a reçu une avance de 500 mille francs CFA.

Lors de son réquisitoire, le représentant du ministère public a souligné que le délit d’escroquerie est établi vu la constance des faits. Sur ce, le parquet requiert sa culpabilité et sollicite que le prévenu soit condamné à 6 mois d’emprisonnement ferme vu la gravité des faits et de l’étendue du préjudice.

La défense plaide la clémence du Tribunal et demande au juge de lui tendre la perche.

Finalement en donnant sa décision le tribunal a reconnu le promoteur Pape Mor Lo coupable et l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement assortis de sursis.

Source : Dakaractu