Bignona: Deux kankourang appréhendés et déféré

En cette période de vacances finissantes, les kakourang font partie de l’activité quotidienne dans les différents quartier des villes dans le sud du pays. Ces masques jadis connus pour leur rôle de protection des circoncis sont peu à peu en train d’être desacralisés par la nouvelle génération. C’est vieille culture mandingue a été adoptée par la quasi-totalité des groupes ethniques et ces derniers n’ont pas réussi à protéger ce patrimoine culturel qui faisait la fierté de toute une communauté. Ainsi, ces derniers jours, des kankourang se sont faits remarquer négativement dans la commune de Bignona et ses environs et ils ont été arrêtés par la gendarmerie pour trouble à l’ordre public pour l’un et violence pour l’autre. Tous les deux ont été déféré au parquet de Ziguinchor où ils seront jugés.

L.BADIANE pour xibaaru.sn