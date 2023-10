Bignona : Dr Gnima Goudiaby quitte le bureau de l’Assemblée sans regret

Le Dr Gnima Goudiaby, élue sur la liste départementale de Bignona pour le compte de la coalition Yewwi Askan Wi aux législatives dernières a représenté sa coalition dans le bureau de l’Assemblée nationale en tant que 8ème vice-présidente. Un an après, elle cède son fauteuil à une autre personne.

Cependant, la dame du Fogny quitte le bureau avec le sentiment du devoir accompli. En effet, durant ces moments où elle a occupé cette haute fonction, elle déclare avoir pris en charge plusieurs dossiers dont certains ont connu un aboutissement au grand bonheur des populations du département de Bignona. Parmi ces dossiers, elle évoque

« La Réhabilitation du bâtiment du conseil départemental après playdoyer en commission technique. Le ministère des collectivités territoriales a voté le budget qui a permis de réaliser les travaux ». Autre dossier qui a abouti après le plaidoyer de l’honorable député Dr Gnima Goudiaby c’est l’amélioration des conditions au niveau du quai de pêche de Kafountine.

Sur cette question également, Gnima Goudiaby révèle avoir suivi le dossier avec une visite sur le site le 2 Mars 2023 suivie de plaidoyer et rencontre avec les autorités concernées. Ces différentes actions ont eu un écho favorable selon la député qui a constaté sur le terrain « la construction du mini port de pêche de Kafountine équipé et de la confection d’une brise-lame qui empêchera l’avancée de la mer, de la modernisation du site de transformation des femmes de Kafountine de l’UFTK (union des femmes transformatrices de kafoutine)’ qui se sont jointes à tous les acteurs de la pêche et aux populations du fogny Diabancounda pour exprimer une motion de satisfaction et de remerciement à la député Gnima Goudiaby.

A Bignona commune également, Dr Gnima Goudiaby se félicite d’avoir contribué à résoudre un différent sur le tracé de la voirie dans le quartier Bassène dans le cadre de la réalisation de 8km de route après avoir été saisie par le conseil et révèle que « le ministre des infrastructures et des transports terrestres a reagi par courrier et appel au préfet. Les travaux ont repris et le conseil de quartier m’a félicité »

Malgré tous ces efforts et acquis, il y a des dossiers qui n’ont pas encore connu d’aboutissement, il s’agit notamment, dit-elle, du canal à ciel ouvert de Tenghori Transgambienne, de la construction de l’hôpital de niveau 1 de Bignona entre autres.

L.Badiane pour Xibaaru