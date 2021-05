Bignona : Guy Marius accompagne les animateurs polyvalents des cases des tout-petits

Le leader de FRAPP France Dégage Guy Marius Sagna est toujours dans la région de Ziguinchor après avoir pris part à la journée de prière organisée par le M2D Samedi. Il est revenu ce Lundi à Bignona pas pour les mêmes raisons mais le même combat pour la justice.

En effet, Guy est venu rencontrer les animateurs polyvalents des cases des tout-petits qui se battent pour être formés et pour leur insertion dans la fonction publique et quitter le bénévolat qui n’a que trop duré pour eux. FRAPP en compagnie des responsables de vision citoyenne une organisation de la société civile de Ziguinchor et le secrétaire local du SELS est venu renouveler son engagement aux côtés des animateurs bénévoles de la case des tout-petits pour changer leur situation.

Rappeler ce combat, Guy le porte depuis une dizaine d’années en ce moment en service à Tambacounda. Cette fois, Guy et ses amis compte élever la barre haute pour amener le gouvernement et l’agence de petite enfance et de la case des tout-petits à respecter leur engagements de former et payer les animateurs polyvalents au bout de deux ans de bénévolat.

Pour FRAPP il n’est pas question de recruter cinq mille enseignants et laisser en rade ceux qui y sont déjà depuis trois, quatre cinq, six voire sept ans sans aucun salaire. Pour lui il faut être vigilant avant ceux qui sont l’autre côté ne fasse un recrutement basé sur le clientélisme politique

Une rencontre est prévue à Dakar Vendredi entre les responsables de l’agence et les animateurs polyvalents, c’est qui a, d’ailleurs, poussé les animateurs à suspendre leur grève de la faim qu’ils entamé il y a quelques jours. Mais pour Guy Marius Sagna, il n’est pas question de baisser la garde, le combat se poursuit et ils seront à l’écoute de ce qui va se passer à Dakar Vendredi et leur réaction dépendra de l’issue de la rencontre. Le leader de FRAPP n’a pas manqué de louer le patriotisme de ces enseignants sans qui, le taux de préscolarisation ne serait pas au niveau où il est aujourd’hui même s’il est encore très faible selon lui.

L/BADIANE pour xibaaru.sn