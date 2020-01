Bignona: Journée nationale du nettoiement… le Préfet sur le terrain

Pour répondre à l’appel du chef de l’Etat qui a décrété les samedis de la propreté sur toute l’étendue du territoire national, les populations de Bignona se sont fortement mobilisés ce 1er Samedi du mois de Janvier. Après avoir procédé au lancement, le Préfet de Bignona a invité les populations à un changement de comportement afin d’améliorer le cadre de vie et à maintenir notre environnement toujours propre au quotidien

Babacar Ndiaye a demandé à tous de ne pas attendre la journée mensuelle de nettoiement pour le faire ; chacun doit nettoyer l’intérieur et la devanture de son domicile ou son service ainsi toute la cité sera propre tous les jours. En plus du nettoiement sur l’axe principal de la ville de Bignona, le Préfet a instruit le service des eaux et forêts de planter des arbres tout au long de la route nettoyée. Là aussi, Babacar Ndiaye a invité les familles et les services devant lesquels chaque arbre est planté de l’entretenir afin qu’il puisse grandir.

L.Badiane pour xibaaru.sn