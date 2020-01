La Présidente du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) a initié ce samedi 4 janvier 2020 une opération de nettoiement dans certaines artères de la commune de Grand-Yoff. Une façon de répondre à l’appel historique du Président de la République qui a lancé aujourd’hui la journée nationale du nettoiement. Et pour donner l’exemple aux populations Mimi Touré a engagé les jeunes de la localité à s’organiser davantage pour pérenniser cette initiative essentielle à la survie de notre pays. Ces derniers ont renouvelé devant elle leur détermination et leur engagement à s’investir dans l’opération zéro déchet. Pour l’occasion, Mme Aminata Touré a participé au nettoyage pour rendre propre la mosquée de Scat Urbam mais également d’autres artères de la commune. Et avant de prendre congé des populations, elle a désigné deux jeunes leaders, à savoir Awa Dieng et Ismaïla Diallo pour coordonner les « Samedis de Grand-Yoff Na Sèteu »…Photos ci-dessous