Bignona : Kabonkétoor plaide pour l’accès des femmes à la terre

Les droits des femmes sont loin d’être tous respectés au Sénégal. Malgré le fait, connu de tous, que les femmes contribuent grandement à l’économie du pays notamment sur le plan agricole, elles ont encore des difficultés pour avoir accès à la terre. Celles qui vivent en milieu rural subissent plus cette injustice qui plombe leurs activités économiques.

Dans le département de Bignona, les femmes ont engagé le combat mais des résistances sont notées et cela vient des hommes. C’est la raison pour laquelle, Kabonkétoor et ses partenaires de 7A et le forum civil de Bignona ont décidé de se joindre aux femmes pour mener le combat à travers un plaidoyer communautaire dans les communes de Tenghori et Ouonck, département de Bignona. La célébration de la journée internationale de la femme a été l’occasion pour cette organisation et ses partenaires de sensibiliser les populations des deux communes sur cette question.

Une rencontre a été tenue aux CEM de Souda pour marquer cette journée et profiter du moment pour communiquer avec les élèves, les filles notamment sur leurs droits mais aussi de les encourager à aller de l’avant dans les études afin de pouvoir, demain, réclamer leur place dans les instances de décision sinon, elles ne seront que des figurant comme c’est le cas actuellement dans beaucoup de communes et autres instances.

L.Badiane pour xibaaru