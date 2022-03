Akissi Delta dévoile son âge et choque tout le monde

L’actrice principale de la série à succès « Ma famille » Loukou Akissi Delphine connue sous le sobriquet, Akissi Delta a dévoilé son âge au grand public sans prendre de gants. « Pourquoi cacherais-je mon âge ? » s’est-elle justifiée. L’actrice surprend plusieurs de ses fans et justifie ses propos concernant son âge.

Elle a maintenant 62 ans. Née le 5 mars 1960, cette actrice de renommée internationale a, durant 62 printemps, dont plus d’une quarantaine ont été consacrés au théâtre et au cinéma, s’est faite connaître du grand public en Côte d’Ivoire pour ses rôles à succès notamment dans des films tels que « Au nom du Christ », « Bal Poussière » et la série satirique « Comment ça va » de Léonard Groguhet.

Mais son succès a connu une dimension panafricaine et internationale grâce à la série « Ma famille » parue en 2002 et relatant l’histoire de plusieurs familles ayant des ramifications communes. Pour cette série étendue sur plusieurs saisons, Akissi Delta a reçu plusieurs prix dont récemment en 2021 un prix régional attribué par la CEDEAO.

Dans cette série à succès où elle est la réalisatrice. Delta incarnait le rôle de l’épouse de Michel Bohiri dans le film, et avait réussi à séduire le public grâce à son jeu réaliste, mais aussi ses costumes pagnes attrayants.

Cependant, l’actrice dont l’âge demeurait un mystère pour plusieurs personnes a dévoilé son âge en se justifiant sur la nécessité de ne pas le cacher. Voilà l’essentiel de ses propos.

« Pourquoi cacherais-je mon âge ? Est-ce que quand on me regarde, je ressemble à une femme âgée de 62 ans ? Ça ne me gêne pas que mon âge soit rendu public sur les réseaux sociaux ». avance Akissi Delta

« Le fait que tout le monde connaisse mon âge ne me dérange en rien. Certaines femmes ont peur d’afficher leur âge surtout lorsqu’elles sont en relation avec des hommes moins âgés qu’elles. Elles ne veulent que les gens trouvent à redire. (…) » relate Akissi.

Akissi Delta conclut en ces termes: « Ces hommes qui regardent l’âge des femmes avant de les épouser, c’est leur choix. Cela n’engage qu’eux. En tout cas, mon âge, c’est sur papier, et ma personne est là. C’est ce que les gens voient. Est-ce quand on me regarde, je ressemble à…Lire la suite ici