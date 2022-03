Macky Sall oublie les responsable de son Parti à…

Macky Sall a-t-il oublié les responsables de son parti de la commune de Tenghori ? Tout porte à le croire si on se fie aux propos du responsable de la convergence des jeunesses républicaines (COJER) de ladite commune du département de Bignona. Selon Ibrahima Sané coordonnateur de la COJER, aucun responsable APR de la commune de Tenghori n’a bénéficié d’aucune nomination et cela porte préjudice au parti APR et au Président du parti Macky SALL.

Malgré son poids électoral, 3ème au niveau départemental après Bignona et Kafountine, la commune de Tenghori est laissée en rade en termes de renforcement des responsables. Conséquence, ces derniers ont des difficultés pour « gérer » les militants et répondre aux sollicitations des populations. Pour éviter une humiliation pour le parti APR et son Président Macky SALL, les responsables sont obligés de prendre leurs maigres moyens pour satisfaire la base. C’est ce que le jeune Ibrahima Sané et ses amis font chaque année pour accompagner les femmes de Tenghori, les aider à se formaliser entre autres. Mais ils ne sont pas en mesure d’aller plus loin faute de moyen.

C’est la raison pour laquelle Ibrahima Sané interpelle le Président Macky Sall et les responsables départementaux de son parti afin qu’un regard soit porté sur la commune de Tenghori sinon il sera difficile pour eux de continuer à prendre leurs moyens pour satisfaire les autres pour couvrir leur parti et le Président Sall. Il réclame des nominations de responsables de Tenghori et espère que son appel sera entendu dans le bon sens. Malgré tout, Ibrahima Sané et ses camarades disent être, aujourd’hui plus que jamais derrière le président Macky SALL et assume ce choix à tout point du vu.

L.Badiane pour xibaaru