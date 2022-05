Bignona : La commission de santé de la mairie fixe ses objectifs

La prise en charge correcte des populations en matière de santé tient à cœur la municipalité de Bignona. La plupart des malades référés au niveau des hôpitaux de Ziguinchor partent du département de Bignona. Cette situation est le résultat de l’absence d’infrastructures sanitaires de haut niveau mais aussi de la faiblesse du plateau médical du centre de santé. Après un premier diagnostic réalisé, il s’avère qu’il y a énormément de manquements. La commission santé, hygiène et action sociale de la mairie de Bignona qui s’est réunie ce samedi s’engage à apporter les corrections nécessaires.

En présence de Oumar Diémé, adjoint au maire chargé des questions de santé et de Moustapha Kadialy Badji, Président de la commission, l’objectif est de réduire les évacuations sur Ziguinchor par l’amélioration de l’environnement et le plateau technique au niveau du centre de santé et des postes de santé de Badionkoto et Manguiline. Des professionnels de la santé, les acteurs de la presse ou encore des partenaires sont associés à cette commission pour porter ensemble les ambitions définies par le Maire de Bignona en matière de santé.

Cependant, un diagnostic exhaustif sera fait afin d’établir un point de départ dans une démarche inclusive et participative pour impulser une transparente dans la gestions des structures sanitaires afin que les populations se sentent plus en sécurité en rendant dans les structures sanitaires qui relèvent de la compétence de la mairie de Bignona.

L.Badiane pour Xibaaru