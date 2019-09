Bignona : La commune et TCI arment les jeunes sur la santé reproductive

Dans le cadre de la convention qui lie la commune de Bignona et TCI, un forum a été organisé à l’intention des jeunes et qui porte sur la planification familiale et la santé sexuelle. Le Maire de Bignona, Mamadou Lamine Keita qui magnifie ce partenariat a indiqué que le Sénégal a besoin de sa jeunesse en pleine forme pour porter les ambitions des autorités notamment territoriales en matière de développement. Pour cela, il faut saisir toutes les opportunités pour encadrer les jeunes et les aider à être en possession de toutes leurs facultés pour faire face aux défis de l’émergence et leur santé est indispensable dans ce domaine.

Pour les jeunes, il faut ce genre de cadre d’échange pour renverser la tendance des statistiques disponibles dans le cadre de la santé sexuelle. Selon Abdoul Khadry Gassama, Président du conseil communal de la jeunesse de Bignona, il faut briser tabou provoqué par les pesanteurs sociales et sociologiques qui entourent la question. Ainsi, la sensibilisation va se poursuivre jusqu’à la base pour que les bons messages soient portés à qui de droit car la sexualité est vécue au quotidien donc ne pas en parler peut conduire les populations notamment les jeunes vers la dérive au grand dam du bien être de ces derniers.

La commune de Bignona se réjouit de sa collaboration avec le conseil de la jeunesse pour mener ensemble le combat pour l’épanouissement des jeunes dans tous les domaines.

L.BADIANE pour xibaaru.sn