Bignona : L’AJAC contre la disparition de la semence de riz traditionnel

La disparition de la semences de riz traditionnel local est une préoccupation pour l’association des jeunes agriculteurs de Casamance (AJAC) à cause de ce qu’elle représente pour le paysan notamment sur le plan alimentaire , social, culturel et cultuel.

C’est pourquoi, l’AJAC et ses partenaires ont initié un projet de sauvegarde de cette semence et une visite a été effectuée dans les vallée de multiplication comme celle de Karongue dans la commune de Djinaky, arrondissement de Kataba 1. Il s’agit pour les rizicultrices amenées sur place, d’avoir des échanges sur les méthodes, le thème de semence, leur cycle, les atouts et les contraintes.

L’aspect recherche occupe une place importante dans la mise en oeuvre de ce projet à côté du dispositif de suivi mis en place par l’AJAC. Voilà pourquoi, l’implication de l’Institut sénégalais de recherche agricoles (ISRA) de Ziguinchor est essentiel. Cela permet, selon Malamine Sané, Président de l’AJAC Ziguinchor d’avoir la touche du chercheur et celle de la productrice. De toute façon, l’AJAC s’engage à mettre les moyens qu’il faut pour pérenniser ce projet.

Et c’est pourquoi l’AJAC collabore avec plusieurs structures comme l’ASPRODEB; l’union européenne, le CNCR, la FONGS et même IPAR afin que tous les leviers que sont la recherche et l’action sont bien mis en oeuvre.

L.BADIANE pour Xibaaru