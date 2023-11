Bignona : L’association « Tam-Tams du cœur » et la commune de Niamone unies

C’est du matériel essentiellement destiné au secteur de l’éducation, de la santé et la jeunesse que le maire de la commune de Niamone a réceptionné et mis à la disposition des ayant droit. C’est le fruit du partenariat que lie cette collectivité territoriale du département de Bignona et l’association « Tam-Tams du cœur » de la France connectée à Niamone par l’association des victimes du bateau le Joola.

Il s’agit de lits complets, de consommables de matériel de bureau (tables, ordinateurs) entre autres qui ont étaient au secteur de la santé. Les prestataires de santé saluent les efforts du maire et ses partenaires notamment pour cette dotation qui leur permettra à présent d’améliorer l’accueil et la prise en charge des patients qui arrivent dans leurs structures.

Autre chose qui va changer, les infirmiers et sage-femmes ne se déplaceront plus à Bignona ou Ziguinchor pour faire et envoyer leurs rapports, ils ont désormais ce qu’il faut pour faire le travail sur place puisqu’auparavant, le maire avait mis à leur disposition la connexion internet. Ce don devrait améliorer les indicateurs dans la commune de Niamone

Le secteur de l’éducation aussi est bien servi avec du matériel informatique, des photocopieuses, du mobilier et du matériel pour l’éducation physique et sportive. Tout cela aura un impact réel sur les activités pédagogiques selon les acteurs et les performances seront boostées à tout point de vue.

La jeunesse et les sports n’ont pas étaient oubliés, une belle part leur a été réservée et cela a fait le bonheur des jeunes qui ont béni ce partenariat. Ce qui arrive dans la commune de Niamone n’est pas un hasard selon le maire, cela répond à une volonté affichée.

D’autres matériels sont attendus prochainement pour renforcer la dynamique en cours dans la commune de Niamone.

Après avoir distribuer le matériel, le maire de Niamone et sa population ont réservé, quelques jours après, un accueil chaleureux à leurs donateurs qui sont venus à la rencontre de leur nouveau partenaire et voir avec lui les besoin et opportunités de coopération future. Sur ce plan, ils ont été bien servis car leurs échanges ont permis au maire de Niamone, Atab Badji, d’étaler tout son programme et ses priorités qui tournent autour de l’autonomisation économique de ses populations à travers des activités comme l’agriculture qui s’adosse sur la mécanisation et la mise en service du barrage d’Affiniam entre autres paramètres à prendre en compte.

Les responsables de l’association « Tam-tams du cœur » qui évoluent dans l’humanitaire ont promis une ambulance pour la commune de Niamone mais ils n’écartent pas l’idée de collaborer avec la commune de Niamone dans d’autres domaines selon les orientations du maire et son équipe.

L.Badiane pour xibaaru