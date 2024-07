Bignona : Le camp de basket «casa made» une aubaine pour les jeunes talents

De retour au Etas unis le jeune Ibrahima Jarjou a fait son deuxième camp de basket avec son organisation Casa Made À Bignona, le camp de basket a pour objectif de soutenir les jeunes talents locaux, confrontés depuis des décennies à des contraintes telles que le manque d’infrastructures dédiées, l’irrégularité des compétitions et le manque d’équipement. Initié par Ibrahima Jarjou, un expatrié sénégalais résidant aux États-Unis, ce camp vise à offrir aux jeunes l’opportunité de développer leurs compétences et de s’affirmer.

Le camp de cette année, qui s’est tenu les 1ers et 2 juin, a rassemblé plus de 80 participants. Les jeunes ont bénéficié d’une formation approfondie en dribble, contrôle de ballon, tirs, précision, passes, coordination et défense. En outre, des activités éducatives et de développement personnel ont été intégrées, incluant des sessions sur le leadership, la gestion du stress et des émotions, et la fixation d’objectifs personnels et l’importance des études.

Le camp a également accueilli des invités prestigieux, tels que des joueurs professionnels, d’anciens sportifs et des coachs de haut niveau, qui ont partagé leurs expériences pour inspirer et motiver les jeunes. En plus de la formation, les participants ont reçu des équipements sportifs, notamment des chaussures et des ballons de basket.

Deux mois après le camp, les jeunes basketteurs témoignent de l’impact positif de cette initiative, exprimant leur désir de voir ce type d’événement se multiplier et se décentraliser pour renforcer le basket en Casamance. Ibrahima Jarjou, déterminé à poursuivre ce projet, cherche à impliquer davantage de partenaires et collaborateurs pour les prochaines éditions, avec l’ambition d’introduire des innovations profitables aux jeunes et aux passionnés de basket.

L.Badiane pour xibaaru