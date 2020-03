Bignona : le G7 assiège l’IEF et bande les muscles en direction de l’état

Conformément au 4ème d’action, le groupe de sept syndicats de l’enseignement les plus représentatifs dénommé G7* a tenu un sit-in dans les locaux de l’inspection de l’éducation et de la formation de Bignona 1 ce Jeudi entre 10 heures et 13 heures. Les enseignants exigent du gouvernement le respect des accords signés, la fin de la surimposition sur les rappels et recommandent au G7 national de corser la lutte pour pousser l’Etat au respect de sa parole

Yancouba Badji coordonnateur départemental du G7 et ses camarades ne cautionnent pas la cacophonie autour des négociations et le calvaire que les enseignants vivent après avoir reçu un rappel à cause des impôts injustifiés selon toujours les syndicalistes. Sur les actes qui sortes chaque en ce moment, les enseignants estiment que c’est loin d’être un motif de satisfaction car ces actes auraient dû être produits depuis plusieurs années. Ils sont déterminés à poursuivre le combat sans calculer les menaces de ponctions sur les salaires

Concernant la caravane de la fonction publique qui devrait faire toutes les régions, le G7 de Bignona estime que c’est juste une promenade inutile car pour les enseignants, si les services de la fonction publique fonctionnaient correctement, on n’aurait pas besoin de gaspiller de l’argent dans cette caravane.

L.BADIANE pour xibaaru.sn

*G7 (Saemss, Cusems, Sels, Sels/A, Uden, Siens et Sneelas/FC)