Bignona : Le G7 exige le départ d’un Chef d’établissement

Les jours du directeur du centre de formation professionnel de Bignona sont-ils comptés à la tête de cet établissement ? En tout cas, tout porte à le croire eu égard des relations heurtées qui existent entre ce dernier et des enseignants de son établissement. Ils sont en désaccord sur plusieurs questions depuis déjà longtemps. Des rencontres ont été tenues pour tenter d’arrondir les angles entre les deux parties mais il semblerait que la fissure s’élargisse davantage. Les enseignants du centre ont alors lancé une série d’actions et au finish, ils ont demandé son départ. Parmi les actes posés, une pétition avait été lancée il y a quelques semaines pour exiger qu’il soit démis de ses fonctions cela coïncidait avec la venue dans le département de Bignona du ministre de la formation professionnelle. Une médiation avait à nouveau été menée en vain. Depuis quelques jours, le combat est pris en charge par un cadre plus élargi. Le G7 regroupant les syndicats de l’éducation les plus représentatifs a décidé de prendre le relais. Dans une lettre d’information en date du 4 Janvier 2021 adressée à l’inspecteur d’académie de Ziguinchor, le G7 exige à son tour le relèvement du directeur du centre de ses fonctions. Les enseignants ont noté « des manquements graves » dans la gestion de l’établissement. Entre autres, ils reprochent au chef de cet établissement « L’opacité financière, matérielle et pédagogique du CFP, L’absence d’un comité de gestion inclusif, L’accaparement de tous les pouvoirs administratifs, financiers et pédagogiques par le directeur, Une gestion solitaire et sans bilan ».

Comme si cela ne suffisait pas, les enseignants du G7 retiennent d’autres griefs contre le directeur du centre à savoir « des menaces et même des injures à l’endroit de certains enseignants et pétitionnaires, le climat délétère et de méfiance qui prévaut au sein du CFP, le retard dans le démarrage effectif des enseignements/apprentissages, le dysfonctionnement au niveau administratif et pédagogique du CFP, les lenteurs quant à la satisfaction des exigences des pétitionnaires »

Considérant tout cela, le enseignants exigent « Le relèvement sans délai de Monsieur FALL de ses fonctions de Directeur du CFP, l’accélération des procédures devant permettre un audit financier, matériel et pédagogique du CFP, La convocation d’un atelier de partage sur la question avec la partie syndicale afin de remédier aux manquements notés, La satisfaction totale des exigences formulées par les pétitionnaires du mémorandum du 14 Décembre 2020. »

Si rien n’est fait, les syndicats menacent de passer à la vitesse supérieure par une série d’actions notamment « des sit-in au sein du CFP, des dénonciations auprès des autorités administratives, religieuses et coutumières de Bignona, des marches pacifiques dans la commune de Bignona, des cessations temporaires voire même illimitées des enseignements/apprentissages au niveau du CFP d’abord, ensuite à l’échelle départementale puis régionale et au besoin au niveau national. »

La balle est alors dans le camp des autorités académiques.