Bignona : Le maire de Niamone décroche un financement de 100 millions pour les femmes et…

Pour aider les femmes et les jeunes de sa commune à devenir autonomes, le Maire de la commune de Niamone (Bignona) a initié un programme basé sur la formation, le financement et l’encadrement des jeunes femmes qui ont été organisés en groupement. Heureusement, le programme se déroule comme espérer par la municipalité.

En effet, après avoir réussi et les former, le Maire Atab Badji s’est lancé dans la recherche de financement. Ainsi, le ministre de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire leur avait octroyé un financement de quinze (15) millions de francs CFA. Avec l’aide du Dr Serigne Gueye Diop, maire de la commune de Sandiara (Mbour) jumelée à celle de Niamone. Une connexion à été faite entre Niamone et une instition de microfinance de la place qui a accepté, après avoir constaté l’engagement des autorités de Niamone et le dynamisme des femmes et des jeunes, de financer les projets de la cible pour une cagnotte globale de cent (100) millions de FCFA.

Une aubaine pour les femmes et les jeunes qui ont là, l’occasion de concrétiser l’ambition de leur maire de faire d’eux des millionnaires. Pour compléter les conditions de réaliser ce rêve, le Maire de Niamone et son conseil ont décider d’octroyer des terres aux jeunes pour leur faciliter l’accès au financement et d’être plus stables les jeunes les femmes ont exprimer leur gratitude au maire de Niamone qui compte poursuive ses efforts d’accompagnement des femmes et des jeunes

L. Badiane pour Xibaaru