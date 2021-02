La situation se complique à Bignona. En effet, après quelques minutes de manifestation principalement des élèves, des arrestations sont notées et non des moindres. On nous apprend de sources sécuritaires et du PASTEF que le coordonnateur de la JPS (Jeunesse patriotique du Sénégal) est arrêté et se trouve présentement à la brigade de gendarmerie de Bignona.