Affaire Sonko : Noo lank condamne la procédure illégale

Noo lank condamne la procédure illégale entreprise contre le député Ousmane Sonko pour l’obliger à se présenter à la section de recherche. Sa disposition déclarée publiquement à la télévision à déférer á cette convocation á la suite de la levée de son immunité parlementaire, ensuite formalisée par lettre à travers ses avocats, aurait dû suffire pour éviter toute escalade de violence.

Rappelant que l’affaire soulevée contre lui n’est qu’à la phase d’enquête préliminaire, il est par conséquent totalement exagéré de mettre en branle des forces de police pour le contraindre à déférer dare dare à la convocation de la section de recherches, sans avoir respecté la procédure de mise pour un député. Le déploiement de forces de police de Macky Sall à son domicile était de ce point de vue une provocation inutile.

Noo lank n’est pas surpris par cette nouvelle agression de trop qui doit sonner comme une ligne rouge de défense et de mobilisation transpartisane liant la société civile, les acteurs politiques et les citoyens engagés, soucieux de préserver la démocratie sénégalaise contre le totalitarisme rampant et dépassé que tente de mettre en place Macky Sall avec l’aide des ses tontons macoutes prêts à exécuter tous ses plans de musèlement et de liquidation politique pour le laisser seul sans contre pouvoirs régulateurs au sein de l’Etat, ni adversaire politique, ni forces citoyennes de contestation démocratique, ni garde-fous de la société civile contre sa folie de pouvoir de plus en plus manifeste.

C’est pour contrer ce totalitarisme rampant assimilé à une rwandisation de la démocratie sénégalaise que Noo Lank a entamé depuis quelques temps des rencontres pour que les acteurs de tous les camps citoyens et politiques se liguent pour s’opposer à ce machiavélisme brutal et sans aucune intelligence, qui ne prospère que du fait de la division des forces politiques et citoyennes.

Le collectif entend accélérer sa démarche de mobilisation dans les prochains jours et semaines pour faire face à cette folie du pouvoir au sommet de l’Etat.

La Coordination

Mouvement Noo Lank