Bignona : L’échographie est désormais possible à Kagnobon

Les femmes de kagnobon, département de Bignona, faisaient au moins 22 km à chaque fois que de besoin pour faire une échographie. Ce calvaire est maintenant terminé grâce à l’intervention du groupe espagnole GCT et JORGE. L’appareil a été remis â l’occasion d’une grande cérémonie organisée pour le village et les autorités locales.

Avant l’arrivée de cet appareil, les femmes parcouraient avec tous les risques, environs 22 km pour aller à Bignona où à Thionck Essyl pour faire l’échographie. Désormais, cette forte préoccupation du village et les autres localités polarisées par le poste de santé est résolue. Les populations à travers le comité de développement sanitaire et les prestataires de santé se sont engagés à bien entretenir ce matériel qui vient les aider à gagner du temps dans le diagnostic pour les uns et à ne plus dépenser beaucoup d’argent pour déplacer et courir le risque pour les autres.

Il faut signaler que c’est un jeune du village de Kagnobon expatrié en Espagne du nom de Sékou Diédhiou qui a plaidé auprès du directeur de l’entreprise où il travaille en faveur des femmes de son village d’origine. Et les autorités de GCT et JORGE basées en Espagne n’ont pas hésité un seul instant pour venir en aide aux populations de cette partie du Sénégal. Cependant, après avoir exprimé toute leur reconnaissance, les populations de Kagnobon ont invité les donateurs à ne pas s’arrêter en si bon chemin car le besoin en matière de santé est encore loin d’être satisfait

L.BADIANE pour xibaaru.sn