Bignona : L’école de Kagnarou réclame une cantine scolaire

Créée en 1956, l’école élémentaire de Kagnarou s’est agrandie progressivement et compte à ce jour 12 classes pédagogiques et accueille 331 élèves. Malgré les difficultés, l’ambition de l’actuelle équipe pédagogique est de faire de cet établissement une école attrayante. Dans cette volonté d’améliorer les conditions de travail, l’école a été rejointe par des amis et partenaires qui la soutiennent en matériel didactique et mobilier. Ces appuis ont motivé davantage les enseignants qui ne ménagent plus aucun effort. L’éducation des filles occupe une bonne place à l’école élémentaire de Kagnarou avec des sensibilisations permanentes.

Tous ces efforts sont couronnés de succès. En effet, les résultats de l’école ne cessent de s’améliorer d’année en année et depuis deux, l’établissement fait 100% au CFEE et à l’entrée en 6ème. Cependant, les difficultés ne manquent pas, la vétusté de certains bâtiments est visible, des plafonds menacent de céder, le bureau du directeur idem.

A l’ère des tics, l’école de Kagnarou ne veut pas être en reste et ses partenaires l’ont compris et l’ont octroyé des ordinateurs. Mais avec le nombre important d’élèves, il va falloir augmenter. Pour généraliser l’accès à l’informatique, il une condition qui n’est pas totalement réglée ; il s’agit du courant qui est à l’école mais ce ne sont pas toutes les classes qui sont alimentées

Il faut noter aussi que le problème de l’eau se pose à l’école élémentaire de Kagnarou. La pompe est tombée en panne depuis deux ans et le robinet ne fonctionne qu’à partir de 13 heures après les heures de cours.

Sur le plan social, l’ambition de l’école de Kagnarou est de pouvoir offrir à tous les enfants les mêmes chances de réussite mais un problème se pose. Il y a des élèves qui viennent d’au moins trois quartiers distants de l’école de plusieurs kilomètres. Un véritable problème notamment les jours où ils doivent rentrer à 13 heures prendre le déjeuner et devoir revenir à 15 heures à l’école. C’est pour cette raison que la direction de l’école voudrait instaurer une cantine scolaire et permettre à ces enfants de rester manger à l’école et suivre les cours des après-midi avant de rentrer.

Des choses ont été réalisées mais le chantier reste encore grand et l’école élémentaire de Kagnarou compte sur propres moyens mais aussi sur les bonnes volontés pour réaliser son rêve de devenir une école d’excellence modèle et moderne

L.BADIANE pour Xibaaru