Bignona : Les agents municipaux de Tenghori équipés en ordinateur

Dans un souci d’amélioration de la qualité du service à la municipalité de Tenghori, le Maire, Sidy Badji a doté ses agents du bureau d’ordinateur. Ainsi, un premier lot du dix (10) machines a été remis aux travailleurs. Ainsi, la durée de traitement des dossiers est considérablement réduite et les mouvements des agents à l’intérieur de la mairie a baissé puisque les agents n’ont plus besoin de se lever pour aller remettre dossier ou un document quelconque, le partage se fait plus facilement.

Mieux, plus besoin de se voir ou de se regrouper pour discuter sur certaines questions, les choses sont traitées à distance et envoyées dans la plus grande discrétion. Si cela est possible, c’est grâce au partenariat entre la commune de Tenghori et l’association Karambénor Danemark et la commune danoise d’Odense. La finalité de tout cela est de satisfaire la population en termes de temps et d’efficacité dans le service qui lui est proposé dans les bureaux de la mairie de Tenghori.

Le maire de Tenghori a l’ambition de poursuivre ses efforts de modernisation de ses services afin de mettre la municipalité du Tenghori aux normes modernes de gestion et d’administration

L.Badiane pour Xibaaru