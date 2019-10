Ce Jeudi 3 Octobre 2019 est la date retenue pour la rentrée des classes pour les élèves. A Bignona, les enseignants sont à leurs postes, la plupart des écoles sont dans des conditions d’accueillir les enseignements et les cours ont démarré dans certaines classes. Cependant, le taux de présence des élèves est faible, c’est le constat que le Préfet et sa délégation ont fait sur le terrain sur le terrain

Des élèves sur le rang pour s’inscrire ou l’ont déjà fait et prennent leur emploi du temps et d’autres sont déjà en classe. C’est le décore que le Préfet de Bignona accompagné de l’IEF de Bignona 1, de l’APE et du représentant des syndicats d’enseignants et du 1ER adjoint au Maire de Bignona ont constaté sur le terrain à l’occasion de sa traditionnelle tournée de rentrée des classes.

Ubi tey jang tey est également une réalité à l’école élémentaire Joseph Kouladji Sagna, ici, toutes les classes ont fait et cela parce que le maître des lieux (Directeur) use chaque année de son talent de manager pour réussir ce pari

Pour les syndicats d’enseignants, c’est heureux de constater que les enseignants ont respecté leur part du contrat en se mettant dans les dispositions de démarrage. Ils invitent l’Etat à jouer sa partition pour assurer le calme dans l’école.

Le seul bémol reste, comme chaque rentrée des classes, le faible taux de présence des élèves dont certains sont encore en vacances et les autorités ont profité de ce moment pour inviter les parents à faire venir leurs enfants

L.BADIANE pour xibaaru.sn