Bignona : Les élèves marchent contre les violences faites aux filles

Les élèves des collèges de Bignona, notamment les membres des clubs d’éducation aux droits humains ont marché dans les rues de la ville pour denoncer les violences faites aux femmes et aux filles. Soutenus et encadrés par Amnesty International dans le cadre de son projet dénommé « école amie des droits humains », les élèves ont préparé un mémorandum destiné au Préfet à l’intention des pouvoirs publics y compris les collectivités territoriales.

Ils attendent plus d’action des autorités pour protéger davantage ces couches vulnérables qui sont plus exposées. Les élèves engagent également la communauté et les différents groupes d’acteurs à faire preuve de plus de tolérance à l’égard des femmes et des filles surtout au sortir de la pandémie du covid 19 pendant laquelle elles ont été éprouvées plus que toute autre catégorie de personne.

Les élèves de Bignona, ont participé ainsi, à leur manière, à la campagne des 16 jours dactivisme pour l’élimination des violences faites aux femmes et aux filles.

L.Badiane pour Xibaaru