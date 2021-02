Bignona : Les populations s’appliquent-elles un couvre feu ?

Ni la région de Ziguinchor encore moins le département de Bignona n’est concerné par le couvre-feu instauré par les autorités dans les régions de Dakar et Thiès pour limiter la propagation de la 2ème vague du Corona virus. Cependant, la ville de Bignona donne l’impression d’être en plein dans cette restriction nocturne.

En effet, à partir de 22 heures 30 déjà, les rues commencent à se vider. Une heure après, il n’y a presque personne sans les rues, chacun reste chez lui. Les quelques rares groupe de jeunes qu’on aperçoit dans certains coins de rue sont composés d’amis qui vivent dans le même quartier.

Au niveau de certain point de regroupement nocturne, on y aperçoit quelques travailleurs de nuit notamment les vendeurs. Ailleurs, c’est le calme plat. Cette situation est aussi la conséquence de la mesure prise par le Préfet de Bignona qui a instruit les gérants de bar et autres lieux de fréquentation nocturne de fermer à partir de 00 heure. Donc il n’y a pas de soirées dansantes.

Il faut cependant noter que les populations de Bignona ont montré la même discipline lors du couvre-feu de la 1ère vague. Les gens ont-ils finalement pris l’habitude de se coucher tôt, est-ce qu’ils prennent les devants pour ne pas revivre un coup feu. Quoi qu’il en est, c’est une bonne chose pour le département qui ne supporterait pas un autre confinement même partiel