L’appel de l’ancien commissaire Cheikhouna Keita au peuple

C’est dans cette crise sanitaire aigue qui dure depuis plus d’un an déjà que le peuple sénégalais se doit absolument de découvrir que malgré ses conséquences dramatiques, cette catastrophe est l’occasion pour lui d’apprendre de ses souffrances qu’il lui faut désormais travailler beaucoup plus qu’avant, pour parvenir à renforcer la souveraineté de son pays et à le rendre puissant et prospère.

– Ce que la Chine a réalisé en 50 ans, le Sénégal peut le réaliser en 10 ans.

– L’effort paie toujours en retour, celui qui s’oblige à l’accomplir. Qu’il soit un individu tout seul ou un peuple tout entier.

– Ce qui est vérifié restera toujours possible. Pour autant qu’il est certain que ce que l’esprit conçoit et croit, ce même esprit peut le réaliser.

Aidez moi, chers compatriotes aidez à trouver comment faire pour que chaque sénégalais reprenne à son propre compte tous ces motivateurs de réussite afin que grandissent en lui l’engagement, le courage, la détermination et l’envie d’affronter les épreuves. Afin que lui viennent la foi et la force de croîre que la pandémie du covid19 est aussi l’occasion de se lever et d’appeler tous ses compatriotes à œuvrer ensemble pour le développement économique et social de leur pays.

Aidez moi pour qu’ensemble nous disions autrement et mieux la même chose que les meilleurs motivateurs du monde, des millions de fois tous les jours, afin que cela fasse de chacun de nous un batailleur acharné, infatigable et résolument engagé à changer le destin de son peuple.

Aidez moi juste en m’invitant à me ranger derrière vous, comme un vaillant soldat. Pourvue seulement que nous portions ensemble tous les combats.

Aidez moi sinon, en ne riant pas de moi.

Vive le Sénégal, vive l’Afrique.

Cheikhouna Keita

Commissaire de police