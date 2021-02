Moustapha Diakhaté : « Macky Sall veut instaurer la censure »

Monsieur Macky Sall veut transformer les radios et télévisions privées en médias à plat ventre. Avec sa déclaration sur les programmes de radios et télévisions privées, le Président de la République menace expressément la liberté de presse.

Lors du Conseil ministres du Mercredi 3 février, le Président de la République, en parlant des radios et télévisions, a évoqué la nécessite de veiller au renforcement de la qualité des programmes, soi-disant pour renforcer la paix sociale, la cohésion nationale, l’Autorité de l’Etat et les intérêt du Sénégal.

Il s’agit pour lui de légaliser une censure présidentielle, à travers laquelle Monsieur Sall peut du jour au lendemain faire fermer toute radio et télévision au gré de ses désirs et volontés.

Cette dérive dictatoriale doit être combattue avec plus de force pour défendre les libertés publiques fondatrices de la République, de la démocratie, de l’Etat de droit démocratique et de la liberté d’expression.

Ce sont ces tarés qui menacent la paix sociale, la cohésion nationale, l’Autorité de l’Etat et les intérêt du Sénégal et non les programmes des radios et télévisions.