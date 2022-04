Bignona: Les usagers exigent le démarrage des travaux de la route de Sindian

Pendant longtemps, on a annoncé le démarrage des travaux de butimage de la route de Sindian pour désenclaver le Fogny qui ne compte aucun centimètre de goudron excepté les routes nationales 4 et 5 qui traversent certains des villages qui composent cette zone géographique du département de Bignona.

En lançant la phase 2 du PUDC en 2019, le Président Macky Sall avait annoncé la volonté de l’Etat de réaliser la boucle du Fogny pour, disait-il « boucler les boucles ». Depuis lors, rien n’a changé dans le Fogny. Avant la campagne pour les locales dernières, certains de ses lieutenants politiques de la zone avaient annoncé même le démarrage des travaux en Janvier 2022.

Dans son discours à la nation le 31 Décembre 2021, Macky Sall, citant les grands chantiers en cours ou à réaliser, avait cité la route du Fogny.

Ces annonces ont d’ailleurs pesé sur la balance au moment du vote des populations de la communes de Sindian qui ont choisi Ansoumana Sané de l’APR par ailleurs secrétaire général de Limak AIBD suma comme Maire. Quatre mois, bientôt cinq, rien ne bouge sur le terrain. Ce point mort commence à inquiéter les populations du Fogny.

Et pourtant, des jeunes chauffeurs ont eu le courage de faire des prêts dans les banques pour acheter des véhicules de transport clando pour soulager les populations car aucun véhicule ne voulait s’engager sur la route de Sindian à cause de son état.

Habitant la zone, les jeunes de Sindian ont pris ce risque mais aujourd’hui le regret commence à les habiter. En effet, le mauvais état de la route fait qu’ils sont souvent chez les mécaniciens en réparation en y laissant le peu d’argent qu’ils gagnent. En plus, ils sont souvent malades car respirant la poussière chaque jour.

Aujourd’hui, les jeunes, les femmes et les anciens du Fogny demandent au Président Macky Sall de faire une discrimination positive pour cette zone et de placer le Fogny dans l’urgence sinon, l’hivernage qui s’annonce risque d’être plus terrible que les précédents car des engins avaient gratté la route et la laisser comme tel ce qui aura de lourdes conséquences sur l’état de la route en saison des pluies.

L.BADIANE pour Xibaaru