Bignona : L’exploitation de la forêt oppose le village de Karongue à ses voisins

Une histoire d’exploitation d’une partie de la forêt met aux prises les habitants de Karongue, commune de Djinaky et certains villageois de Kabiline et de Kataba 2. C’est la population de Karongue qui charge les voisins. Ils sont accusés d’envahissement et d’exploitation illégale de la forêt près du village de Karongue. Les populations de ce village du département de Bignona sont formelles, ces terres leur appartiennent depuis toujours. C’est pour cette raison qu’elles ne comprennent pas que des gens quittent leurs villages à des kilomètres, traversent des rivières, des habitations et prétendre avoir le droit d’exploiter leurs terres.

Le village de Karongue semble donc en avoir assez car cette occupation, dite illégale, a des conséquences sur la vie des populations de Karongue selon leur chef de village. Ce dernier fait allusion aux produits forestiers qui existent dans cette forêt et que ces gens, « venus d’ailleurs », veulent s’accaparer sans en avoir le droit. « Trop c’est trop » a-t-il déclaré devant ses administrés avant d’ajouter « nous avons assez toléré et maintenant ça suffit ».

Karongue veut alors, à tout prix protéger les terres objets du litige. Cependant, des négociations étaient engagées et qui ont abouti à des compromis. Les habitants de Karongue devaient restituer le matériel saisi dans la forêt et qui appartient à ces gens qu’ils accusent d’occupation illégale. Seulement, les propriétaires du matériel saisi ne sont pas venus au rendez-vous fixé pour leur reprendre leurs biens mais ce n’est que partie remise car les autorités municipales de Djinaky sont prêtes à prendre en charge la question en y impliquant leurs homologues de la commune voisine de Kataba 1. Joint au téléphone, le chef de village de Kabiline a promis de se prononcer sur la question

L.BADIANE pour Xibaaru