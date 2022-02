Bignona: Médina Yacine réclame sa part du programme de modernisation des foyers religieux.

Médina Yacine est un hameau du village de Djiguinoum dans la commune de Coubalan, département de Bignona. Cette localité à été fondé vers les années 1930 par un érudit du nom de Thierno Mamadou Yacine Ba. Il avait laissé sa famille à Ziguinchor pour venir s’implanter dans cet endroit « afin de pouvoir éduquer ses enfants dans la pure tradition africaine et les enseignements de l’islam ».

Le village s’est agrandi alors au fur des années et des talibés venaient de partout pour y apprendre le coran et les prescriptions de l’islam. Aujourd’hui, la cité est devenue grande et chaque années, des milliers de personnes débarquent sur le lieu saint pour prendre part à la ziarra initiée depuis plusieurs années pour prier et se rappeler du fondateur et de ses différents fils et frères décédés.

Ce nombres important de personnes qui y viennent, ceux qui viennent pour apprendre, les étrangers temporaires et les fidèles qui viennent pour la ziarra accentuent les besoins du village. Malheureusement, la localité manque presque de tout. Il n’y a pas d’électricité, et l’accès y est très difficile à cause de l’état critique du tronçon d’environ 1km 500 qui relié la localité à la route nationale 4.

Le village réclame un mini forage pour être autonome en eau leur permettant de couvrir leur besoin ménagers et les aider dans leurs activités agricoles. A cause du nombre important de talibés qui apprennent le coran à l’internat, la cité invite l’état à les accompagner pour la prise en charge alimentaire, sanitaire et sur le plan des études par la construction de salles d’étude entre autres, une manière de dire qu’il faut moderniser le daara.

Le village est encore dans l’obscurité car il n’y a pas encore de courant, un besoin pressant que le porte-parole de la famille n’a pas oublié de souligner.

L.Badiane pour xibaaru