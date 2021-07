« JAPPO AK ASSOME » est le mouvement sociopolitique mis en place par Madame le Ministre du commerce et de PME Assome Aminata Diatta. De plus en plus, il s’étend notamment dans le département de Bignona où il s’agrandit de jour en jour.

Ainsi, des jeunes convaincus par la démarche de ce mouvement n’hésitent pas à y adhérer. C’est le cas de Khadija alias Assome junior Coly qui a décidé de soutenir les actions du ministre du commerce à travers ce mouvement. Elle justifie son choix par le fait que La ministre du commerce et son mouvement s’occupent au quotidien des question de formation et d’employabilité des jeunes mais aussi des femmes. Elle a alors organisé une rencontre à Katinong, son village d’origine pour massification du mouvement et réconcilier Benno Bokk Yakaar.

L’occasion a été saisie par les responsables du mouvement « JAPPO AK ASSOME » pour vulgariser les initiatives politiques et les offres économiques que leur leader a mis sur pied pour booster l’économie locale et nationale mais aussi consolider les bases de la coalition présidentielle.

Khadija Zeyna Coly a profité du moment pour inviter les jeunes à rejoindre le mouvement qui prend entièrement en charge leurs préoccupations d’emploi

L.badiane pour xkbaaru.sn