Emploi des jeunes : Assome Diatta lance le projet « JEGGE »

Pour le développement des territoires et l’emploi des jeunes, le Ministre Assome Diatta pénètre le pays avec le projet « JEGGE »

Le ministre du commerce et des PME a lancé un projet intitulé « JEGGE » qui consiste à développer le commerce des services en milieu urbain et semi-urbain ainsi qu’en zone rurale. Ce projet permet de rapprocher les services des communautés pour impulser un développement local et créer par la même occasion créer des emplois notamment chez les jeunes.

Après une phase pilote qui a connu des succès dans les régions de Dakar et Ziguinchor, l’heure est son expansion. Et c’est dans le cadre de JEGGE rural que le projet sera étendu dans les arrondissements de la région de Ziguinchor dont Sindian où un atelier s’est tenu autour du service des commerces de mécanisation agricole

Les jeunes n’en demandent pas moins car pour eux, l’agriculture étant pourvoyeur d’emploi a besoin d’amélioration notamment en ce qui concerne les moyens adéquats. C’est pourquoi, ils invitent les initiateurs à passer vite à l’acte afin de barrer la route à l’exode rural ou l’émigration des jeunes

Vu que pour cette année l’objectif est de 10.000 ha, l’enjeu demeure alors l’accès à la terre. Sur cette question, les propriétaires terriens de même que les chefs de famille sont invités à jouer leur partition pour une mise en œuvre facile du projet. Il leur été également exposé la nécessité de faire le remembrement des parcelles afin que les tracteurs et autres outils puissent se déployer convenablement

Il faut signaler que le nombre sera porté à 14 points « JEGGE » et chaque point va créer au moins 3 emplois direct et 5 emplois indirect.

L. Badiane Journaliste