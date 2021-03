Révélations…Idrissa Seck, futur Premier ministre du Sénégal

C’est une révélation de nos confrères de DakarTimes…Le président de la République Macky Sall a décidé de restaurer la fonction de premier Ministre. La mission a été confiée à l’un de ses conseillers pour préparer le projet de loi qui doit aller à l’Assemblée Nationale. Et, c’est pour nommer Idrissa Seck l’actuel président du Conseil Economique Sociale et Environnemental (CESE) comme chef du prochain gouvernement.

DakarTimes a eu la confirmation que le président de la République Macky Sall va nommer Idrissa Seck président du Conseil Economique Social et Environnemental (Cese) au poste de Premier ministre du Sénégal. Cela au terme de l’examen par les députés du projet de loi qui leur sera présenté dans les prochains jours pour rétablir la Primature.

Le projet de loi créant à nouveau le poste de premier Ministre est en train d’être préparé. Il sera présenté en Conseil des Ministres puis à l’Assemblée Nationale. Le président Macky Sall devra ensuite, au cours du mois d’avril, nommer Idrissa Seck au poste de Chef du Gouvernement.

Plusieurs anciens collaborateurs du président de la République devraient faire à nouveau leur entrée dans la nouvelle équipe qui sera mise en place par le président du Cese. Va-t-il supprimer cette Institution fortement décriée depuis sa création ? Dans tous les cas, le président Macky Sall semble avoir compris l’importance d’un Premier ministre, pour coordonner l’action gouvernementale. Mais comment la nomination d’Idrissa Seck sera-t-elle appréciée par les ténors de l’Apr et de Benno Bokk Yakar ?

Ce changement est dicté par les événements qui ont secoué récemment le pays. Le président Sall veut apporter d’importants changements tant au niveau des hommes que sur le plan institutionnel. Seulement, face au leader de l’Opposition Ousmane Sonko soutenu par une jeunesse très engagée, Idy pourra-t-il apporter l’espoir chez les jeunes ?

Il y aura forcément un choc de génération entre Idrissa Seck et Ousmane Sonko, patron d’une Opposition qui a fortement regagné de la confiance. Dans tous les cas, la jeunesse sénégalaise a lancé un message à l’endroit du chef de l’Etat. Et, il revient à ce dernier d’apporter une réponse appropriée pour satisfaire les préoccupations des jeunes et des populations en général. Les attentes sont nombreuses et les Sénégalais sont pressés.

Mamadou Mouth BANE (DakarTimes)