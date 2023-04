Bignona : Thionck Essyl ne veut plus de Aquaren dans la gestion de l’eau

Le désaccord entre les populations de Thionck Essyl, département de Bignona et la société Aquaren qui gère l’eau des forage de cette localité est de plus en plus profond.

En effet, depuis au moins deux ans, les habitants de cette collectivité de l’arrondissement de Tendouck ont exprimé leur voeu de voir cette entreprise quitter la gestion de l’eau des forages. Les populations ne sont pas satisfaites des prestations de Aquaren et du comportement de ses représentants jugé irrespectueux en plus d’une gestion « opaque » doublée « d’une attitude insolente ».

La population qui ne veut plus continuer à courrir derrière cette société pour avoir des explications sans succès a saisi les autorités compétentes et a pris une résolution : elle exige le départ de Aquaren et veut que la gestion soit confiée au comité local au sein duquel il y a des compétences capable de gérer la distribution de l’eau.

Le contrat de confiance entre populations et la société est rompu. Aucune collaboration n’est plus possible vu les griefs notés plus haut, auxquels il faut ajouter l’approvisionnement irrégulière de l’eau et le coût du mètre cube d’eau jugé très élevé pour des populations rurales

Pour ne pas arriver à la manière forte pour faire partir Aquaren, les populations qui ont tenu une assemblée demandent aux autorités de prendre leurs responsabilités mais en attendant, elles ont commis un huissier aux fins de porter l’affaire devant la justice.

L.BADIANE pour Xibaaru