4 avril : Le préfet de Bignona tient un discours d’apaisement 

A Bignona, le défilé civil et militaire de la fête de l’indépendance a été délocalisé cette année dans l’enceinte du camp Lieutenant Landing Mancadiang. Le préfet qui a présidé la cérémonie a tenu un discours de paix et de solidarité.

Magatte Diouck, rappelant le passé douloureux du département et les troubles meurtrier vécus, a invité tout le monde à la solidarité, à la concoorde et a un espeit de paix pour cultiver le commun vivre ensemble. Pour sa part, l’autorité administrative toute ouverte à une collaboration franche avec toutes les franges de la population et les services et demembrements de l’Etat.

Magatte Diouck a aussi abordé le thème de cette 63ème édition relatif à la protection des ressources naturelles. Une belle occasion pour lui de saluer les efforts des forces de défense et de pour préserver les ressources naturelles dans le département dont les potentialités naturelles font l’objet d’une attraction insoutenable.

Le Préfet de Bignona appelle alors les populations à la collaboration avec les FDS afin de les aider à réussir cette mission complexe pour le bien de tous et des générations futures.

L.Badiane pour Xibaaru