Locales à Bignona : Yewwi Askan Wi choisit Bacary Diatta pour affronter Benno

La déclaration de Monsieur Bacary Diatta tête de liste de la coalition Yewwi Askan Wi dans la commune de Bignona. Il fera face au maire sortant Mamadou Lamine Kéita de la coalition Benno Bokk Yaakaar…

Déclaration

Chers Frères et Sœurs de la Commune de Bignona

La coalition Yewwi Askan Wi de la commune de Bignona m’a fait l’honneur de me porter à la tête de ladite coalition pour les élections municipales du 23 janvier 2022.

Chers frères, nous avons été nombreux à présenter notre candidature lors des primaires au sein du parti PASTEF. Dieu a fait que le choix soit finalement porté sur ma modeste personne. Je vous encourage, vous n’avez pas démérités.

Je vous tends une main fraternelle et je lance par la même occasion un appel à l’unité des frères et sœurs patriotes et des alliés.

Rassurez-vous que je mesure la lourde responsabilité de porter la candidature de la coalition YAW dans la commune de Bignona mais vous pouvez compter sur la force de mes convictions, sur mon engagement et ma détermination. Ensemble nous relèverons les défis auxquels nous ferons face.

A toute la population de la commune de Bignona, nous descendrons très prochainement dans les différents quartiers de la ville pour vous présenter le projet de société qui a motivé notre candidature.

Aux femmes et aux jeunes de la Commune de Bignona, nous vous réservons une place très importante dans la mise en œuvre de notre politique de développement, basée sur une approche inclusive qui garantit les changements structurels que réclament la commune de Bignona pour le bien être de sa population.

Aux frères et sœurs de la diaspora, ces élections locales sont aussi les vôtres. Vous avez été toujours présents à nos côtés pour mener le combat de la délivrance.

Chères populations de Bignona, la coalition Yewwi Askan Wi sollicite votre soutien et compte sur votre franche collaboration pour une victoire éclatante au soir du 23 janvier 2022.

Bacary Diatta, Candidat de la coalition Yewwi Askan Wi de la Commune de Bignona.