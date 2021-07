Biguine Guèye fait la leçon à Guy : « arrêtez d’être démagogue »

Guy Marius Sagna arrêtez d’être démagogue !

S’il n’est le pays le plus tolérant du monde, le Sénégal fait partie du top 10 des États les plus démocratiques de la planète. Cette culture y est presque un dogme, n’en déplaise aux nihilistes éternels. Macky Sall, qu’on l’aime ou pas, incarne plus que ses prédécesseurs, la préservation de cet héritage démocratique.

C’est la raison pour laquelle on assiste depuis qu’il a pris les rênes du pouvoir, à une floraison de mouvements politiques de contestation et d’activistes qui ne s’activent que pour leurs intérêts. Profitant de la naïveté d’une certaine presse et d’une infime partie de la jeunesse en perte de repères. À écouter un Guy Marius Sagna au comportement rebelle et à l’inculture manifeste, on se rend compte que ce pays et ses institutions se voient chaque jour gratuitement offensés.

À chacune de ses innombrables sorties et manifestations politiciennes improvisées, le théoricien de « Frapp France dégage » fait montre de ses carences. Totalement démagogue et zélé à l’excès, l’homme de des rues, nourri, logé et véhiculé par de pauvres inconscients se croit maintenant le nombril du Sénégal.

Irrespectueux de la première institution puisque gravement ignorant, voilà qu’il a encore trop poussé le bouchon en affirmant que cette troisième vague de Covid19 s’appelle « Macky Sall ». Quelle impolitesse ! Quel irrespect envers l’institution ! Guy est surtout malhonnête. Il veut faire croire que le chef de l’État n’aime pas son pays, son peuple. Malgré ses réalisations qui sautent à l’oeil nu, mais surtout ses prouesses dans la résilience du Sénégal face au péril coronavirus.

Lui même (Guy), a profité de l’élan social du président Macky Sall pour continuer à amasser des largesses venues de nombreux chefs d’entreprises, d’hommes politiques et structures étatiques qui l’ont soutenu grâce au soutien du premier des Sénégalais.

Il faut que notre ami Guy Marius Sagna revoie un peu sa copie. Pour ce faire, il n’a qu’à se regarder dans une glace. Puis il jettera un regard dans la sous-région. Il se rendra compte que son pays demeure un havre de paix. Où le citoyen reste libre, protégé et toujours toléré quelles que soient ses convictions. Il faut qu’il cesse de jeter en bourrique notre Nation. Ailleurs, cet activiste virtuose du voyeurisme serait mis hors d’état de nuire.

Le Sénégal est respecté dans le monde. Nul ne pourra ternir l’image de ce pays. Est vraiment venu le moment de metre fin à ce cirque de vieilles guenons dont Guy, avec les Sonko, Bougane, Dame Mbodj, Cleor Sene, Kilifeu,… constituent les acteurs principaux devant un peuple fatigué de leurs acrobaties politiciennes répétitives. Cette bande ne rêve que des lambris dorés du pouvoir. Rien d’autre ! Les Sénégalais les ont compris. Ils ne vont jamais confier leur État à des gens aussi tordus !

Mamadou Biguine Gueye