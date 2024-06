Bilan Tabaski : 38.000 moutons sont restés invendus (éleveurs)

Sur un total de 810.000 moutons, il en reste 38.000 invendus. Un bilan jugé satisfaisant par le président de la maison des éleveurs du Sénégal, Ismaïla Sow. Selon lui, les opérations de vente de moutons de cette année ont été très satisfaisantes.

Faisant le point sur la vente, le président de la maison des éleveurs confiera à nos confrères de Pressafrik, « pour nous c’est satisfaisant. A partir des données que j’ai reçues du ministre de l’agriculture et de l’élevage. Il reste 38.000 invendus. Mais dans l’ensemble d’après mes informations, mes parents ont vendu la plupart de leurs moutons. Ceux qui étaient en Gambie ont pu vendre et ils ont rejoint depuis hier Carrefour Diaroumé et Ziguinchor, les autres ont rallié Kahone et Kaolack ».

Par ailleurs, poursuit-il, « à Dakar également, les vendeurs ont écoulé la majorité de leurs moutons. Mais là où le restant est le plus important c’est au niveau de Sew Khaye. C’est la zone qui accueillait tous les vendeurs venant des zones les plus reculées du pays. C’est un grand marché de bétail ».

Dans l’ensemble les éleveurs et vendeurs de moutons ont tiré un résultat positif des ventes de cette année. Le seul hic à déplorer selon, Ismaïla Sow, les Sénégalais aiment attendre à la dernière minute pour acheter leur mouton.