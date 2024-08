Bilans financiers Mondial et CAN : Mbaye Jacques Diop recadre la Ministre des Sports

Demander les bilans financiers de la Coupe du Monde 2022 et de la CAN 2024 à la fédération sénégalaise de football, c’est méconnaître le fonctionnement d’une compétition internationale.

Les fonds de la Coupe du Monde 2022 et de la CAN 2024 ont été directement gérés par le Ministère des Sports. Cette requête aurait dû ne pas être envoyée car on devait dire à Mme le Ministre de se rapprocher des services de la Dage qui disposent de toutes informations financières et matérielles de ces deux campagnes internationales C’est comme si après les jeux olympiques on demandait au CNOSS de faire le bilan financier des Jeux olympiques de Paris 2024 alors que la campagne a été gérée par le Ministère des Sports Autre chose, sur le site de la FSF tous les bilans sont en ligne. Qu’on ne divertisse pas les gens et qu’on travaille c’est mieux! Le PM n’a qu’à aller faire sa déclaration de politique générale et que le Président de la République décline la NPS.

Mbaye Jacques Diop

Journaliste sportif

Master 2 Droit et Économie du Sport