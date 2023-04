Birahim Camara (IRAS) : «La forme républicaine de notre États met sérieusement en sursis nos droits et nos libertés. 

Le Président de la republique, le député, le président du conseil départemental et le maire , au-delà des critères, du mode et des missions propres , tirent leur légitimité du suffrage universel direct exprimé valablement par le peuple souverain .

Les nombreux avatars de nos institutions actuelles doivent nous inciter à une lecture objective de notre constitution importée et mécaniquement appliquée qui n’est ni conforme à notre identité ni à notre histoire ni à nos valeurs.

En effet la définition de la politique nationale appliquée par le gouvernement sous le contrôle théorique du législatif, le pouvoir de dissolution du parlement, la nomination aux emplois civils et militaires, la présidence du conseil supérieur de la magistrature sont autant de pouvoirs concentrés entre les seules mains du président de la republique.

En un mot , toute la vie de la nation dépend de la volonté du président de la republique .

En contradiction avec la séparation des pouvoirs dans la republique selon Montesquieu ou Jean Jacques Rousseau et surtout de notre modèle de civilisation qui place le dialogue, la concertation et la recherche du consensus au cœur de son organisation et son fonctionnement , notre régime inapproprié est certainement à l’origine de notre instabilité sociale et politique.

En effet la forme républicaine de notre état et notre modèle administratif mettent sérieusement en sursis voire transgressent nos droits et nos libertés

Le président de la republique , omniprésent , alpha et Oméga , acte les candidatures aux élections territoriales et nationales de sa mouvance ( les militantset les électeurs sont exclus) ; il organise et compose les bureaux des autres institutions comme l’assemblée nationale, le haut conseil des collectivités territoriales , le conseil économique, social et environnemental et la magistrature ouvrant ainsi portes et fenêtres à l’abus , à la dérive , à l’autoritarisme, au clanisme et à l’injustice sous toutes ses formes.

Or dans notre société , du fouta aux douze pencs lébous , du Boundou au Sine , du Walo au Baol , du fouladou au Cadior ou du Cayor au Cap Skiring les centres de décisions sont communautaires , démocratiques, égalitaires, participatifs et équilibrés à l’image du Serment du Mandé antérieur aux déclarations abusivement qualifiées d’universelles par les anciens colonisateurs économiquement et politiquement dominateurs .

C’est donc à l’image de notre patrimoine hérité que nous devons oser la rédaction ou la réécriture de nos propres institutions en nous débarrassant des » accords coloniaux » conçus pour nous retenir dans la dépendance la plus abjecte au seul et unique service des intérêts de l’occident .

Cheickh Moussa Kamara, Thierno Souleymane Baal, Cheickh Oumar Foutiyou Tall , Amadou Bamba Mbacke , El hadj Malick Sy , Limamou Laye , Moussa Molo , Mamadou Lamine Drame, Maba Diakhou Ba nous a laissé des trésors intellectuels et politiques d’une inestimable valeur à même de nous doter d’autres institutions par et pour nous- mêmes.

Les institutions françaises, britanniques, espagnoles , portugaises ou américaines incendient nos tropiques, inhibent nos facultés de réflexion , plombent nos actions et interdisent notre décollage politique, économique, social et culturel.

Depuis des siècles nous sommes assis sur du diamant, de l’or , du pétrole, du gaz ; depuis des millénaires nous avons apprivoisé les mathématiques, la philosophie, la sociologie, l’astrologie etc… mais nous mourons encore de maladies vaincues ailleurs ( paludisme, varicelle, rougeole ) , de la famine , de la soif malgré la densité des terres arables , arrosables et irrigables à volonté par le Limpopo , le Zambese , le Nil , le Djoliba , le Niger , le lac Victoria , le Kongo ou le Sénégal .

Nos mers et nos océans riches en faune et flore maritimes qui, méthodiquement exploités et rationnellement gérés, suffisent à nous nourrir abondamment.

Malheureusement , faute d’institutions politiques fiables en phase avec nos spécificités propres, notre ignorance et notre pauvreté organisées à partir de l’Europe et des États-Unis d’Amérique nous maintiennent dans la dépendance économique, politique et énergétique .

Birahim Camara

Citoyen Sénégalais

Militant du PS

Membre de L’IRAS