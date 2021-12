Bissau : Le parlement annule l’accord de partage du pétrole avec le Sénégal

Macky Sall et son homologue Bissau Guinéen Embalo

Le parlement de Guinée-Bissau a jugé mardi “nul et non avenu” l’accord d’exploration de la zone conjointe entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, signé unilatéralement par le président guinéen Umaro Sissoco.

Les parlementaires ont estimé que “l’accord a été signé en dehors des procédures légales et en cachette des autres instances souveraines” et ont reporté à une date ultérieure l’approbation d’une résolution parlementaire pour la “responsabilité politique” du président guinéen, Umaro Sissoco .

Certains secteurs en Guinée ont accusé le chef de l’État de “trahir le pays” et demandent au Parlement de prendre des mesures pour qu’il rende immédiatement des comptes sur le plan politique.

Sur 72 des 102 membres du Parlement, 70 ont voté en faveur de la résolution, deux se sont abstenus et il n’y a eu aucun vote contre.

Le président du Parlement guinéen, Cipriano Cassamá, qui était chargé de transmettre la décision aux autres organes souverains, n’a pas pris position sur le vote de la résolution.

Il a été déclaré dans la résolution que les députés regrettent le fait que certains détenteurs d’organes souverains qui connaissaient l’existence de “l’accord avec le Sénégal” aient tenté de cacher le document aux Guinéens.

“C’est avec étrangeté que l’Assemblée nationale populaire (ANP) et les députés qui y sont représentés ont eu la confirmation de l’existence d’un accord de gestion et de coopération entre les gouvernements de Guinée-Bissau et du Sénégal, signé en violation de la Constitution de la République de Guinée-Bissau par le président de la République, M. Umaro Sissoco Embaló”. Lire la suite en cliquant ICI