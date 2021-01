Blaise Pascal Cissé : « le président Macky Sall n’a rien compris »

Mr Le président Sall,

Vous avez contaminé à cette jeunesse votre complexe de l’Occident.

Pour le Président petit nègre qui se réjouit de simples desserts offerts à ses ancêtres assignés à l’esclavage et au colonialisme, puis assassinés cruellement à Thiaroye 44.

Pour le Président africain qui pour favoriser l’invasion impérialiste et dans le seul but de plaire à l’Occident n’a adopté aucune gêne pour taxer son continent de terre des maladies.

M le Président y a t-il meilleure façon d’éteindre tout espoir de possibilité d’un avenir prometteur en Afrique que de caricaturer notre continent en une terre maudite par rapport à l’Europe ?

Si nous devons traquer et punir tous ceux qui font miroiter L’Hexagone aux jeunes africains comme étant la terre promise alors là M le président Macky Sall nous n’irons pas chercher loin.

M le Président vous serez traqué !

Votre complexe de l’Occident est une maladie contagieuse que vous avez transmis à la jeunesse de notre pays qui ainsi démoralisée et si tellement découragée a fini par avoir le courage de braver les océans par désespoir.

C’est votre échec et votre capitulation affichée face à l’Occident qui ont ressuscité ce phénomène « barsa Barsax » qu’on avait plus revu depuis 2006.

C’est une jeunesse qui après avoir consentis d’énormes sacrifices en 2011 pour votre accession au pouvoir a malheureusement vu ses rêves se transformer en cauchemar dés le lendemain de votre prestation de serment !

Le désespoir chez tout un peuple !

Mr le Président De quel Sénégal vous avez parlé ?

Est-ce ce Sénégal du désespoir, d’un peuple trahi, meurtri et de surcroît époustouflée par les inégalités sociales, une population étranglée à mort par la pauvreté, l’insécurité, le chômage, les difficultés d’accès aux soins minimum de base et le tout grâce à votre incompétence, vos mauvaises politiques publiques et votre mauvaise gouvernance qui depuis 2012 a battu le record de scandales des plus rocambolesques et des plus ahurissants qui ont même fini par ébranler l’international.

Mr le Président Sall, la vérité

Vous n’avez pas su rendre prolifique cet élan d’espoir qui avait accompagné votre avènement à la magistrature suprême au Sénégal.

En vérité vous n’avez pas de rêve pour le Sénégal.

Bonne année M le Président.

Blaise Pascal Cissé