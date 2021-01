L’ancien Premier ministre malien Modibo Keita est mort !

La nation malienne est en deuil. L’ ancien Premier ministre (2015-2017 sous Ibrahima Boubacar Keita), Modibo Keita, est décédé ce samedi 2 janvier 2020 à Bamako, à l’âge de 78 ans. Il a servi la République à deux niveaux élevés pendant plus de 40 ans. Il a été premier ministre à deux reprises.

Premier ministre sous Alpha Oumar Konaré en 2002 mais aussi ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali en 1987 sous la présidence du Général Moussa Traoré et Premier Ministre sous IBK.