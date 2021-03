Blaise Pascal Cissé dément Idrissa Seck sur les chantiers de Thiès

Chantiers de Thiès : le doute va subsister jusqu’à l’extinction du soleil.

Communiqué du Mouvement Tout Va Mal (MTVM)

Monsieur le Président Idrissa Seck

Soyez moins passionné par devoir de conscience sur les véritables enjeux portant exclusivement sur la stabilité de notre pays en ces moments d’angoisses terribles pour le peuple et ses enfants.

À votre niveau de responsabilité en tant que Président du Haut conseil économique et social je pense que vous étiez attendu sur d’autres sphères en terme de réaction et de prise de parole dans un contexte aussi crucial de la vie politique de notre pays.

Monsieur Seck l’heure est grave !

Précisément il est plutôt attendu du haut Conseiller du Président d’afficher plutôt sa capacité managériale à travers sa sagesse et sa clairvoyance en orientant l’action de M Macky dans cette affaire, vers les voies menant à l’apaisement et le chemin à suivre pour parvenir à une décrispation de la situation pour ainsi faire revenir la quiétude et sauver la paix sociale dans notre pays.

Mettre un terme à ce sang juvénile qui coule.

D’autre part

Pour nous avoir rappelé vous-même cette rocambolesque histoire des chantiers de Thiès qui a vu la disparition par magie (certainement) de plusieurs dizaines de milliards du pauvre gorgorlou et dont vous étiez indexé comme étant le principal auteur, une occasion pour nous de vous mettre au parfum sur la réalité des pensées qui animent les Sénégalais en rapport à ces milliards dont vous étiez accusé.

Les Sénégalais demeurent dans le doute .

Le doute va subsister jusqu’à l’extinction du soleil.

Président du Mouvement Tout Va Mal (MTVM)

Blaise Pascal Cissé