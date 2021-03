Situation actuelle du pays : Le Médiateur de la République s’adresse aux jeunes

Me Alioune Badara Cissé s’est adressé, ce dimanche, à la jeunesse sénégalaise. Pour un de ses derniers dossiers majeurs, le médiateur de la République s’est prononcé sur la situation politico-sociale marquée ces derniers jours par une série de manifestations.

Un discours essentiellement adressé à la jeunesse sénégalais, en quête d’espoir. « Une jeunesse qui meurt en mer et qui sert d’aliments à des poissons. Une jeunesse intrépide, malgré tout, dira-t-il, qui aime travailler et qui aime se pousser à l’effort. C’est notre responsabilité à nous tous de donner à cette jeunesse ces talents dont il a besoin », a-t-il adressé.

Me Alioune Badara Cissé a aussi pointé du doigt ce Sénégal a deux vitesses. « C’était prévisible que le couvert sauterait et si on n’y tient garde il sauterait imminement et on aurait du mal à le rabattre », a-t-il prévenu. Le Médiateur de la République qui évoque les espoirs déchus, pointe la responsabilité de l’Etat.