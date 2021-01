Blaise Pascal : « L’UE doit arrêter d’enrichir des bandits »

Dans l’absolu et en urgence l’UE devra se mettre en évidence le fonds fiduciaire d’urgence en faveur de la lutte contre l’immigration Clandestine n’a apparemment jamais servi à la cause .

La persistance et l’accentuation exponentielle du phénomène entre 2006 et 2021 suffisent à elles seules pour justifier de la nécessité d’une reconsidération de ce programme d’appui financier à hauteur de plusieurs millions d’euros et mis en place par la commission européenne et dont l’État du Sénégal fait partie des bénéficiaires.

Précisément il est d’une interrogation légitime sur l’usage et la destination finale de ces fonds et celà au regard des échecs successifs dans le cadre de cette lutte contre la migration irrégulière qui en est devenue une catastrophe humanitaire.

La médiocrité et l’amateurisme dans la définition des politiques publiques dans le domaine et par nos gouvernants ne saurait suffire il est question de bonne gouvernance, de transparence et de justice sociale.

Je demande à L’UE la suppression de ces fonds qui depuis autant d’années n’ont jamais servi aux sénégalais ni encore profiter à la lutte contre la migration irrégulière.

L’UE doit arrêter d’enrichir des bandits

L’UE ne doit pas être complice !

Président

Blaise Pascal Cissé