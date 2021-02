Blâme reçu…Xibaaru fait appel de la décision du Cored

Xibaaru a bien reçu la décision du Conseil pour l’Observation des règles d’Ethique et de Déontologie dans les médias mais fait appel de cette décision car les motifs évoqués par le tribunal des pairs ne relèvent aucune diffamation à l’encontre de la Sodav.

La Sodav ayant porté l’affaire devant le tribunal des pairs pour diffamation, le Cored a condamné Xibaaru pour déséquilibre de l’information et non diffamation. A cet effet Xibaaru a fait appel de la décision des pairs et lui demande de prouver la diffamation…