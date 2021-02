Almadies : Des enfants de diplomates organisent un anniversaire en plein couvre-feu

Malgré les nombreuses sensibilisations, certains continuent de faire fi des mesures restrictives qui ont été prises par les autorités étatiques pour stopper la hausse vertigineuse de la maladie du coronavirus. En effet, les éléments de la Brigade de gendarmerie de Ouakam ont encore mis la main sur des personnes qui ont transgressé les mesures édictées.

Il s’agit, selon nos confrères d’Emedia, de plus d’une vingtaine de garçons et filles de plusieurs nationalités Européennes dont des enfants d’ambassadeurs. Ces derniers, informe-t-on, ont été interpellés et gardés à vue par les hommes en bleu pour avoir organisé aux Almadies un anniversaire dans une résidence prise en location. Cependant, les enfants de diplomates, bénéficiant d’immunité, ont été libérés.