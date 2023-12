Reug Reug terrasse Bombardier ! Chute spectaculaire (vidéo)

Le combat très attendu entre Oumar Kane, dit « Reug Reug », et Serigne Dia, alias « Bombardier », a tenu toutes ses promesses ce dimanche 24 décembre. Dans une confrontation intense et technique, Reug Reug (écurie Thiaroye Cap-vert) a dominé et battu Bombardier (écurie de Mbour), affichant une performance qui a secoué l’arène de la lutte sénégalaise. Ce duel, marqué par l’habileté et la force de Reug Reug, s’est conclu par une victoire significative, laissant Bombardier face à une rare défaite

Intégrer la vidéo